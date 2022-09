Czy mieszkańców Malborka czekają podwyżki cen wody i ścieków? Miejskie spółki wystąpiły o zmianę taryf Anna Szade

Wydawało się, że odbiorcy wody z malborskich „wodociągów” mają spokój z podwyżkami przynajmniej do drugiej połowy 2024 r. Do tego czasu obowiązuje również taryfa za oczyszczanie ścieków. Ale inflacja szaleje i nie omija także sektora usług komunalnych. Wiceminister infrastruktury apeluje do władz samorządowych, by pomogły w hamowaniu wzrostu cen, dofinansowując swoje przedsiębiorstwa. Jak będzie w Malborku?