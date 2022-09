Czy 30.09.2022 w woj. pomorskim jest smog? Sprawdź stężenie PM2.5 i PM10

Zanieczyszczenie powietrza doskwiera nam cały rok. Największym problemem w walce o świeże powietrze są w dalszym ciągu stare piece na paliwo stałe. Kolejnym powodem, który sprawia, że z zanieczyszczeniami powietrza walczymy cały rok jest wciąż rosnąca liczba samochodów oraz zbyt częste ich eksploatowanie.

Warto na bieżąco śledzić poziom smogu w swojej okolicy, aby przygotować się do ochrony przed zanieczyszczeniami.

Smog w woj. pomorskim. Czy jest niebezpiecznie?

Poziom pyłów PM10 i PM2.5 w powietrzu w pomorskim jest bezpieczny dla zdrowia 😃.

Wyjdź na długi spacer i ciesz się świeżym powietrzem.

To, czy jest smog i jaka jest teraz jakość powietrza w woj. pomorskim, ostatnio sprawdzałam o godz. 01:13. Uśrednione dla w woj. pomorskim pomiary jakości powietrza wynosiły wtedy:

skażenie PM2.5: 76% normy (19 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.

skażenie PM10: 55% normy (22 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.

W ostatnich dniach średnie dobowe odczyty zanieczyszczeń wyglądały następująco:

30.09.2022 PM2.5: 18 µg/m³ PM10: 21 µg/m³

29.09.2022 PM2.5: 7 µg/m³ PM10: 12 µg/m³

28.09.2022 PM2.5: 16 µg/m³ PM10: 26 µg/m³



A jak to wygląda w poszczególnych miastach? Oto stan powietrza w niektórych z nich:

Jastarnia: PM2.5: 24% normy. PM10: 25% normy.

Gdańsk: PM2.5: 64% normy. PM10: 45% normy.

Kościerzyna: PM2.5: 132% normy. PM10: 100% normy.

Gdynia: PM2.5: 64% normy. PM10: 45% normy.

Starogard Gdański: PM2.5: 68% normy. PM10: 65% normy.

Pruszcz Gdański: PM2.5: 32% normy. PM10: 37% normy.

Kiedy jest smog? Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:

Skażenie PM10 : dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.

: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³. Skażenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Co to jest pył PM2.5?

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

Co to jest pył PM10?

PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych i ciekłych. Pył może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzpopiren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - to wszystko nie tylko brzmi strasznie, ale ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie.

W dużej mierze to od nas samych zależy, jaki jest poziom zanieczyszczeń powietrza zarówno w całym kraju, jak i w naszej najbliższej okolicy. Codziennie podejmujemy szereg decyzji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom, czy wybieramy publiczne środki transportu, czy w końcu dbamy o to, aby nasze samochody były jak najmniej emisyjne.

Wspierają nas w tym rozmaite programy finansowane przez rząd i samorządy. Jednym z nich jest program Czyste Powietrze. Bierze w nim udział wiele gmin również z woj. zachodniopomorskiego, przez co jego mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania czy termomodernizację budynku mieszkalnego.

Program Czyste Powietrze - jak chroni nas przed zanieczyszczeniami powietrza?

Program Czyste powietrze został stworzony, ponieważ wg badań aż 45 tyś osób umiera w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza. SMOG, który odpowiedzialny jest za wiele chorób w dużej mierze spowodowany jest przez przestarzałe i nieekologicznie sposoby ogrzewania domów jednorodzinnych, ale też kamienic starego typu. To właśnie główny powód powstania programu Czyste powietrze, dzięki któremu można otrzymać dotację na:

wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu),

mikroinstalację fotowoltaiczną,

wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych,

montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania,

docieplenie domu,

instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze?

Zapoznaj się z regulaminem i dokumentacją, która będzie Ci niezbędna do całej procedury. Sprawdź potrzeby energetyczne swojego budynku. Najlepszym rozwiązaniem będzie audyt energetyczny budynku. Wypełnij właściwy wniosek i prześlij go lub dostarcz do odpowiednich organów. Podpisz umowę o dofinansowanie Wypełnij i złóż wnioski o wypłaty dofinansowania Zakończ inwestycje i zaproś wizytatora, który potwierdzi poprawność wykorzystania dofinansowania Utrzymaj inwestycję przez 5 lat od jej zakończenia.

Na jaką kwotę można liczyć biorąc udział w programie Czyste Powietrze?

W zależności od osiąganego dochodu właściciele domów jednorodzinnych w ramach programu mogą otrzymać nawet 30 tys. złotych, a przy podwyższonym poziomie dofinansowania nawet 37 tys.

Dokładne informacje na temat poszczególnych kwot, które można przeznaczyć na termomodernizację lub zmianę sposobu ogrzewania budynku w ramach programu Czyste Powietrze, można znaleźć na stronie programu czystepowietrze.gov.pl.

Beneficjentami programu mogą zostać nie tylko właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ale też właściciele osobnych, wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Warunkiem jest posiadanie osobnej księgi wieczystej.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze?

Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Czyste Powietrze należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek mieszkalny należący do przyszłego beneficjenta.

Zobacz, jak wypełnić wniosek w ramach programu Czyste Powietrze w woj. pomorskim: