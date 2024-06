Cztery tysiące fanów wspierało Polki w Gdyni. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach. Dominika Grabowska: Nie czujemy się upokorzone

- Cieszy, że znowu dobrze zaczynamy mecz, że strzelamy bramki. Potem już nie wygląda to tak, jakbyśmy chciały. Brakuje zdrowia, kondycji. Nie jest łatwo, jak nie utrzymujemy się przy piłce. Nie poddamy się, chcemy wyciągnąć wnioski i walczyć o lepsze jutro. Strzelenie bramki dla reprezentacji to wielka duma. Wierzymy w siebie, ale zabrakło nam sił. Nie czuję się upokorzona, zespół nie czuje się upokorzony. Przegrałyśmy z trzecim zespołem w Europie, bo Niemki są naprawdę świetne. My dopiero trafiłyśmy do elity i potrzebujemy czasu. Te mecze to dla nas lekcje. Zostawiłyśmy na boisku dużo zdrowia – mówiła po meczu Dominika Grabowska, która strzeliła bramkę Niemkom w Gdyni.