Cztery osoby trafiły do szpitala. Tyle samo zostało zatrzymanych. Co wydarzyło się na meczu Lechii Gdańsk z Akademiją Pandev? Kamil Kusier

"Idiotyczny incydent w Gdańsku" - tak spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Akademiją Pandev podsumował w mediach społecznościowych minister sportu Kamil Bortniczuk. Szef resortu sportu docenił co prawda formę sportową Lecha Poznań, Pogoni Szczecin i właśnie Lechii, to jednak nie da się ukryć, że na wydarzenia boiskowe cień rzuciło to, co działo się na trybunach Polsat Plus Areny. Jak informuje policja w Gdańsku, pierwsze osoby zamieszane w starcia chuligańskie na sektorze gdańskiego obiektu zostały już zatrzymane, a kolejne aresztowania są kwestią czasu. Policja cały czas przesłuchuje świadków oraz wyjaśnia okoliczności zdarzenia.