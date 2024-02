Człuchowskie Morsy na Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie - wykąpali się w morzu w towarzystwie ponad 8000 osób

Morsy Człuchowskie

Morsy w niedzielę skoro świt zebrały się więc w umówionym miejscu, by następnie autokarem wyjechać do Mielna na finał zlotu (trwającego już od czwartku). Wesoło zrobiło się już w czasie jazdy - człuchowianie głośno rozmawiali o czekających ich tego dnia atrakcjach, a także ochoczo wymieniali się przygotowanym prowiantem. Nie zabrakło też małej loterii fantowej oraz... próby śpiewu oficjalnego hymnu klubu. Czas w trasie był też chwilą na sprawy organizacyjne.

Punktem obowiązkowym w ich kalendarzu jest wyjazd na Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie. To największa tego typu impreza w Polsce. W tym roku odbyła się już po raz 21., przyciągając ponad 8000 uczestników z Polski i zagranicy. To oczywiste, że prężnie działającego Klubu Morsów Człuchowskich nie mogło tam zabraknąć.

Zazwyczaj kąpię się na plaży OSiR w Człuchowie nad Jeziorem Rychnowskim. Od czasu do czasu wyruszają jednak w trasę, by zażyć mroźnej kąpieli w bardziej odległej lokalizacji - najczęściej w towarzystwie morsów z innych miejscowości.

Klub Morsów Człuchowskich na miejscu prezentował się doskonale. Spośród innych ekip wyróżniał się jednolitymi strojami, świetnymi humorami oraz skłonnością do tańca i śpiewu. Jedna z osób była ubrana typowo na "cyrkowo", dzięki czemu budziła powszechne zainteresowanie i podziw. Autokarowa próba hymnu opłaciła się - niejednokrotnie wyśpiewywana pieśń wzmagała zainteresowanie innych uczestników, podobnie jak rozgrzewkowa choreografia wyćwiczona jeszcze na człuchowskim OSiRze.

Flagi z logo klubu i herbem miasta także były widoczne już z daleka, także człuchowianie zdecydowanie nie zginęli w tłumie. Udało im się także zdobyć świetną lokalizację na plaży - gdy przyszło do kąpieli , ich "obóz" znajdował się tuż przy brzegu. Na umówiony znak punktualnie w południe to właśnie oni jako pierwsi ruszyli do wody.

Morsy Człuchowskie wskoczyły do wody jako jedne z pierwszych osób - to dzięki strategicznemu wyborowi miejsca na plaży! Małgorzata Wojciechowska

Jak przyznają Morsy Człuchowskie, tegoroczna kąpiel w morzu była dość trudna ze względu na duże fale. Utrudniały one poruszanie się, a niektórym osobom próbowały "ściągnąć" dolną część garderoby. Uczestnicy byli jednak zadowoleni - kąpiel w morskim klimacie to ciekawa odmiana wobec zwyczajowego zanurzenia w jeziorze. Nie mówiąc o tak wspaniałym towarzystwie - wspólna kąpiel wraz z ponad 8000 innych morsów to nie lada przeżycie.

W tym roku kąpiący się musieli liczyć się z występowaniem dużych fal. Na tym zdjęciu wesołe morsy... tuż przed "katastrofą"... Małgorzata Wojciechowska

Po udanej kąpieli nadszedł czas na powrót do domu. Wcześniej jednak Morsy Człuchowskie uraczyły się pyszną i - co równie ważne - gorącą grochówką przygotowaną przed podróżą przez jedną z uczestniczek wyjazdu - przywiezioną z domu w specjalnym termicznym garnku. Zupa skutecznie rozgrzała człuchowian, byli więc gotowi na komfortową i wesołą podróż do domu. Wyjazd oceniają jako bardzo udany i zgodnie przyznają, że za rok wybierają się ponownie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu na 21. Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie Małgorzata Wojciechowska

