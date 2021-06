Człowiek Roku Dziennika Bałtyckiego 2020. Nominowani do nagrody. Kto zdobędzie tytuł? Uroczysta gala już 28 czerwca 2021 roku

Najważniejszą nagrodą „Dziennika Bałtyckiego” jest przyznawanie prestiżowego tytułu Człowieka Roku. Od 20 lat wraz ze specjalnie powołaną Kapitułą Nagrody miano to nadajemy osobom, które w minionym roku swoją pracą, działaniem, zaangażowaniem przyczyniły się do rozsławienia Pomorza i są wzorem do naśladowania.

Pomimo trudnego pandemicznego roku, których pod uwagę brała Kapituła Nagrody, kandydatów było wielu, w tym przedstawiciele ratowników medycznych, lekarze, pracownicy sanepidu i młodzi z grupy Koronamocni. Te nominacje - jak podkreślają członkowie kolegium redakcyjnego, to uznanie dla pracy wielu bezimiennych ludzi, którzy od początku zagrożenia jakie niesie za sobą pandemia koronawirusa, stanęli na pierwszej linii frontu. I bezinteresownie nieśli pomoc potrzebującym ludziom, ratując ich życie i zdrowie. Tegoroczna złota dziesiątka nominowanych do tytułu Człowiek Roku 2020 "Dziennika Bałtyckiego" jest niezwykle ciekawa i mocna swoimi osiągnięciami, zaangażowaniem, kompetencjami, konsekwencją w dążeniu do celu. A kandydaci reprezentują różnie dziedziny życia i profesje. Wszyscy zasługują na ten tytuł. O tym kto został Człowiekiem Roku 2020 Dziennika Bałtyckiego dowiemy się podczas uroczystej gali w poniedziałek 28 czerwca w Teatrze Atelier w Sopocie.

Relacja z gali - tekstowa, fotograficzna i filmowa zostanie opublikowana tego samego dnia w naszym serwisie dziennikbaltycki.pl. A już dzień później 29 czerwca do papierowego wydania "DB" dołączymy specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy zwycięzcę naszego konkursu i wszystkich nominowanych do tego prestiżowego tytułu. Człowiek Roku 2020. Nominowani Henryk Krella

Epidemiolog, kierownik Izby Przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Lekarz z ponad 50-letnim stażem pracy. Od początku zajmował się leczeniem chorób zakaźnych, początkowo w barakach w Nowym Porcie, następnie w szpitalu przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku. Ma 81 lat, nadal aktywnie pracuje w zawodzie. Podczas epidemii z narażeniem zdrowia i życia organizował prace Izby Przyjęć. Nie ma zamiaru jeszcze odchodzić z zawodu. Na prośbę dyrektora Szpitali Pomorskich zdecydował, że po dwumiesięcznym urlopie znów wróci do pracy w szpitalu zakaźnym. Postać symbolizująca tysiące polskich lekarzy, którzy dzielnie walczyli przez ostatnie półtora roku z koronawirusem.

Koronamocni

To grupa młodych osób, która pomaga w czasie pandemii potrzebującym, najczęściej seniorom. Należą do niej przede wszystkim licealiści z różnych trójmiejskich szkół. To inicjatywa oddolna - pomysł uczniów. Koronamocni m.in. robią zakupy seniorom. Bywało, że wrzucali na ich prośbę opał do piwnicy lub opiekowali się dzieckiem, gdy akurat matka musiała pilnie coś załatwić. A czasem tylko rozmawiali, bo niektórzy z podopiecznych nie mają z kim zamienić słowa. - Samotność może być gorsza niż głód - mówi Szymon Miotk, który należy do grupy. Organizacja współpracuje m.in. z MOPR w Gdańsku. Nominowani za wrażliwość społeczną i niesienie bezinteresownej pomocy. Tomasz Augustyniak

Podczas pandemii sprawnie kierował Wojewódzką Stacją Sanitarno--Epidemiologiczną w Gdańsku.

Pomorski Sanepid bardzo rzetelnie relacjonował kolejne wypadki zakażeń, jego pracownicy mieli dobrą wiedzę o ogniskach, w których rozwijała się epidemia.Jest typem ponadpolitycznego urzędnika państwowego, dla którego najważniejsze jest rzetelne wykonywanie obowiązków. Jego nominacja do tytułu Człowieka Roku „Dziennika Bałtyckiego” to uznanie dla pracy wielu bezimiennych pracowników Sanepidu, którzy w pewnym momencie stanęli na pierwszej linii frontu walki z pandemią, pracując ponad siły za niewielkie pieniądze.

Maciej Barczewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca i profesor UG. Producent, scenarzysta i reżyser filmowy. Jego debiut fabularny „Mistrz” pojawił się na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i walczył o Złote Lwy.

„Mistrz” - jak mówi sam reżyser to „ponadczasowa opowieść o niezwykłym człowieku, o pasji, która ratuje życie i pomaga pokonać największe, niewyobrażalne zło. Pietrzykowski niczym biblijny Dawid walczył na obozowej arenie z Goliatem, tak jak każdy z nas na co dzień zmaga się z przeciwnościami losu. Ekranowa postać Pietrzykowskiego przypomina, że choćby gasła wszelka nadzieja, to nawet w najgorszych okolicznościach nie należy jej tracić i przestać walczyć”. Nominacja za ten wspaniały filmowy debiut.

Jacek Adamonis

Ratownik medyczny od 2004 roku. Absolwent studium medycznego oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. Od sześciu lat pełni funkcję kierownika ds. ratownictwa medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Pracuje także w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Nadal jeździ na wezwania, ratować ludzkie zdrowie i życie. Nominowany jako reprezentant pomorskich ratowników medycznych, którzy od ponad roku są na pierwszej linii frontu w walce z Covid-19. Od poczatku epidemii zaangażowany nie tylko w pomoc chorym, ale także w organizowanie sprzętu i środków ochrony osobistej, których początkowo ratownikom medycznym brakowało.

Robert Domżał

Archeolog i muzealnik. W Narodowym Muzeum Morskim pracuje od 1996 r. Od 1 stycznia 2019 r. pełni stanowisko dyrektora. Ceniony m.in. za budowanie międzynarodowej sieci współpracy między muzeami morskimi w obszarze basenu Morza Bałtyckiego. Kierował kilkoma międzynarodowymi projektami naukowymi dotyczącymi morskiego dziedzictwa kulturowego. Od 2018 r. członek Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Nominowany za kontynuację śmiałych wizji poprzedników i konsekwentną budowę unikatowego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Dominik Nowak

Od 2016 roku dyrektor naczelny i artystyczny Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Po pasmach sukcesów w roku 2019 miniony rok był dla słupskiego teatru wyjątkowo trudny, jednak nie poddał się, nie obniżył lotów. Mimo koronawirusa, który przydarzył się w zespole w trakcie przygotowań do premiery otwierającej nowy sezon; mimo co rusz odwoływanych lub przekładanych (obostrzenia pandemiczne) spektakli, co szczególnie trudne, gdy jest się najniżej dotowanym teatrem dramatycznym w Polsce, Nowy Teatr z niedużym, ale pełnym pasji zespołem nie tylko wykazał ponadprzeciętną aktywność, ale - co jest ewenementem w skali kraju - zainaugurował działalność nowej siedziby.

Justyna Zorn

Gdynianka, matka trzech synów, żarliwa katoliczka, która uważa, że chrześcijanin powinien być radykalny w walce ze swoimi słabościami, powinien pochylać się z troską nad skrzywdzonym człowiekiem, a w Kościele jest miejsce dla każdego, bez względu na kolor skóry czy orientację seksualną. Zorganizowała protesty pod gdańską kurią przeciw przypadkom tuszowania pedofilii wśród duchownych, była współinicjatorką opublikowania płatnego artykułu w dzienniku La Repubblica z apelem do papieża Franciszka w tej sprawie. Wierzy, że w polskim Kościele większą rolę powinni odgrywać świeccy wierni. Mówi: - Mój optymizm uważam za dar od Boga. Marek Ossowski

Od 2019 r. jest prezesem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. - InvestGDA. Wojciech Tyborowski jest dyrektorem Invest in Pomerania od 2017 r. W trudnym pandemicznym roku obie instytucje pod ich kierownictwem miały niebagatelny udział w pozyskaniu dla Pomorza wielu inwestorów, stworzenia warunków do reinwestycji i rozbudowy firm. Spektakularny sukces to Northvolt, największa w Europie fabryka baterii do aut elektrycznych. Powstanie za 800 mln zł w Pomorskim Centrum Inwestycyjnym o pow. 60 ha, które pod komercjalizacje przygotowała InvestGDA.

Witold P. Burkiewicz

Architekt oraz scenograf przestrzeni, profesor Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie.

Gdańszczanin i barcelończyk, ceniony w Europie specjalista w kształtowaniu przestrzeni krajobrazowej. Ekspert w dziedzinie rewaloryzowania ogrodów historyczno-artystycznych. Od roku 2016 z pasją i konsekwencją realizuje unikalny projekt autorski „Spojrzenie na Gdańsk”, którego ideą jest odzyskiwanie historycznych widoków Gdańska oraz odtwarzanie mało znanych i często zdegradowanych zielonych przestrzeni miasta, w których tworzy nowe miejsca widokowe. Nazywa to przywracaniem gdańszczanom Gdańska. Dotychczas otwarto 18 takich miejsc. W roku 2020 - trzy.

