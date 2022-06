Ćwiczenia Baltops 2022. Pokaz siły Sojuszu i wyraz solidarności NATO. Potężne okręty na Bałtyku

Okręty państw Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz kandydujących do NATO, marynarek szwedzkiej i fińskiej wypłynęły z portów w niedzielę. Do tegorocznej odsłony ćwiczeń Baltops swoje jednostki desygnowało łącznie 16 krajów. Polską Marynarkę Wojenną reprezentują m.in. okręt transportowo-minowy ORP Toruń, dwa trałowce ORP Wdzydze i ORP Drużno. W sumie weźmie w nich udział 45 okrętów, w tym jedne z największych na świecie – brytyjski lotniskowiec HMS Prince of Wales (jednostka liczy 280 m długości, na jego pokładzie bazuje 40 samolotów i śmigłowców) oraz amerykański okręt desantowy USS Kearsage (długość 257 m), zdolny do desantowania ponad 1600 żołnierzy piechoty morskiej, wspieranych z jego pokładu samolotami i śmigłowcami.

Komponent powietrzny połączonej floty stanowi 75 samolotów i śmigłowców, a na pokładach ćwiczących jednostek jest łącznie 7 tys. marynarzy.