Cudzoziemców na Pomorzu przybywa w każdym miesiącu. Nowe dane mogą zaskakiwać. Prawie 80% wszystkich obcokrajowców to obywatele Ukrainy

Ponad 64 tys. cudzoziemców pracuje na Pomorzu. Dominują Ukraińcy

Na koniec czerwca do ubezpieczeń społecznych w pomorskich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszonych było blisko 64,2 tys. obcokrajowców. To znaczący wzrost. W ciągu zaledwie trzech miesięcy 2022 r. przybyło ich ponad 6 tys.

Jak informuje ZUS, liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, osiągnęła niemal 31,3 tys. i w porównaniu z końcem marca wzrosła o 3,1 tys. To oznacza, że blisko połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy pracuje na najkorzystniejszej z umów. Przybyło również cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec marca wynosiła 1524 i wzrosła do 1643 na koniec czerwca. Pozostali obcokrajowcy na Pomorzu zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu.

Wśród zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich prawie 48,4 tys. To wzrost o prawie 6 tys. w porównaniu do marca. Druga grupa to blisko 5,5 tys. Białorusinów. Dalej, najwięcej cudzoziemców na Pomorzu to obywatele: