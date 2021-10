Co z rondem na gdańskim Jasieniu? Miasto: Czekamy na ruch inwestora. Mieszkańcy: Mamy dość! Ul. Potęgowską zajmie się Komisja Bezpieczeństwa Kamil Kusier

Frustracja mieszkańców gdańskiego Jasienia z każdym dniem narasta. Brak przejść dla pieszych, samochody zagrażające bezpieczeństwu, brak chodników, brak przystanka autobusowego, a do tego bierność miasta. To tylko część listy grzechów, o których mieszkańcy południowego tarasu Gdańska raz po raz opowiadają i piszą w swoich pismach skierowanych do Urzędu Miasta.