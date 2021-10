Mieszkańcy Jasienia w Gdańsku walczą o poprawę bezpieczeństwa i wytykają błędy urzędnikom miasta. Co z rondem przy ul. Jabłoniowej?

- Jasień jest najszybciej rozwijającą się dzielnicą Gdańska - mówi Łukasz Kopeć, radny dzielnicy Jasień. - Jak wynika ze statystyk, od 2004 roku przyrost mieszkańców na Jasieniu wyniósł 300 procent. A pamiętać należy, że to tylko oficjalne statystyki nie obejmujące osób, które nie są na Jasieniu zameldowane. Rok w rok, w naszej dzielnicy powstają nowe osiedla, idzie za tym bardzo mało inwestycji w infrastrukturę, przykładem jest rondo u zbiegu trzech ulic, przy których się spotkaliśmy. Chodzi o jednopasmową drogę, która od lat służy wszystkim mieszkańcom zarówno Jasienia, jak i okolicznych gmin. Decyzja, aby powstało rondo zapadła dwa lata temu i była słuszna, ale my - jako radni, jako mieszkańcy, pytamy co dalej? Rozwiązanie, jakie zastosowano było dobre, ale tylko tymczasowo. Teraz należałoby to rondo zastąpić czymś innym, trwałym.