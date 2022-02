Co z pracownikami z Ukrainy? Wyjadą walczyć z rosyjska armią, przyjadą z rodzinami? Co to oznacza dla polskich firm?

Pracownicy z Ukrainy są zatrudnieni w tysiącach firm. Gównie w budowlance, handlu, usługach czy IT. To pokaźna siła na pomorskim rynku pracy. Co może oznaczać wojna na Ukrainie?

Sygnały o większym zainteresowaniu pracę i życiem w Polsce i na Pomorzu już napływają z rynku.

- Kandydaci, którzy mieli zaplanowane przyjazdy na późniejsze dni, proszą o pilne przyspieszenie procesu ich zatrudniania. Nie chcą dłużej czekać na rozwój sytuacji. Obawiają się też zamknięcia granic, bo to uniemożliwi im bezproblemowy i szybki wyjazd z kraju - mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. - W tym momencie nie otrzymujemy sygnałów o masowych powołaniach do wojska pracowników z Ukrainy i ich natychmiastowych powrotach do ojczyzny. Zarówno w naszej organizacji – jak i innych firmach, z którymi rozmawiamy – nie wystąpił problem nagłych odejść z pracy spowodowany konfliktem między Rosją a Ukrainą i wcieleniem do armii. Ukraińcy, jeśli obecnie decydują się na wyjazd, to nie z powodu przymusu wojskowego, a raczej w związku z decyzją, którą sami podjęli i potrzebą bycia blisko rodziny, która nie przebywa w Polsce. Tego typu decyzje są obecnie jednostkowe. Co więcej, pobór rozpoczęty do Sił Zbrojnych Ukrainy i obejmujący również rezerwistów dotyczy głównie osób mających doświadczenie wojskowe.