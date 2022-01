Co z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Jelitkowa i Brzeźna? Do jednego z nich radni PiS mają zastrzeżenia

- Na wczorajszej komisji zagospodarowania przestrzennego, jak i na dzisiejszej sesji Rady Miasta procedowane mają być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które budziły sporo emocji zarówno wśród mieszkańców Jelitkowa jak i Brzeźna w Gdańsku - podkreślił Przemysław Majewski, radny PiS.

Jak dodał Andrzej Skiba, drugi z radnych zaangażowanych, plan miejscowy dla Brzeźna tj. rejon ul. Krasickiego i ul. Sybiraków, to plan, dzięki któremu ziścić się ma powstanie basenu dla mieszkańców Brzeźna, Nowego Portu czy Letnicy.

- Cieszymy się, że dzięki darowiźnie działki, która należy do Skarbu Państwa, Miasto Gdańsk ma ułatwioną drogę do realizacji tej inwestycji - zaznaczył Andrzej Skiba. - Przeczy to też fałszywej narracji władz Gdańska o tym, że rząd nie wspiera miasta. Ta darowizna poprzez zarządzenie Wojewody Pomorskiego, daje realną szansę, że w ciągu pięciu lat w Brzeźnie powstanie basen z prawdziwego zdarzenia.