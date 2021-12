Co dalej z mężczyzną, który miał grozić posłance Małgorzacie Chmiel? "Miejsce osoby chorej jest w szpitalu, nie w areszcie" Kamil Kusier

Paweł Relikowski

9 września 2021 roku zatrzymano mężczyznę, który miał kierować groźby pod adresem posłanki Platformy Obywatelskiej, Małgorzaty Chmiel. Tego samego dnia, z uwagi na zachowanie wskazujące na zaburzenia, został przewieziony do szpitala specjalistycznego, gdzie do dnia 17 listopada 2021 roku przebywał pod obserwacją, w międzyczasie przechorowując koronawirusa. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie śledczym. Z tą decyzją nie zgadza się rodzina podejrzanego, zaś posłanka apeluje o przeniesienie mężczyzny z powrotem do szpitala.