Christian Aleman odchodzi z Arki Gdynia. Ekwadorczyk wybrał ofertę mistrza swojego kraju - SD Aucas

Transfery Arki Gdynia w przerwie zimowej 2022/2023

Christian Aleman do Gdyni trafił w przerwie zimowej sezonu 2020/21. Wiosną na zapleczu ekstraklasy rozegrał 13 spotkań, w których zdobył jednego gola i zapisał trzy asysty.

Poprzednie rozgrywki były jego jedynym pełnym sezonem w barwach Arki. Zagrał w sumie 33 mecze, zdobył siedem goli i miał pięć asyst. Wówczas można było powiedzieć, że zaaklimatyzował się w Polsce na dobre. W obecnym sezonie Fortuny 1 Ligi zagrał 11 spotkań, w których zapisał jedną asystę.

Pod koniec sierpnia 2021 przedłużył kontrakt z żółto-niebieskimi do końca czerwca 2024. Oznacza to, że jego przenosiny do SD Aucas odbędą się na zasadzie transferu definitywnego. Ekwadorczycy to obecny mistrz kraju, który będzie grał w nadchodzącej edycji Copa Libertadores.