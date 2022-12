22-letni Luan Capanni pierwszym wzmocnieniem Arki Gdynia. Brazylijczyk z włoskim paszportem to środkowy napastnik Rafał Rusiecki

Luan Capanni to Brazylijczyk o włoskich korzeniach, którego pozyskała Arka Gdynia materiały prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Luan David Capanni Dias to pierwszy tej zimy transfer Arki Gdynia. I-ligowiec związał się z 22-letnim Brazylijczykiem z włoskim paszportem umową do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. To gracz AC Milan, który ostatnio był wypożyczany. Z Arką związał się na zasadzie transferu definitywnego.