Chojniczanka wróciła z punktem z Łęcznej. Krzysztof Brede: Pracujemy, żeby uratować pierwszą ligę dla kibiców z Chojnic

Mecz nie stał na wysokim poziomie. W pierwszej połowie gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska, a drużyny miały problem, aby stworzyć sobie okazje do strzelenia bramki. A jak nie ma sytuacji, to trudno też myśleć o wygraniu spotkania ligowego. W drugiej połowie obraz gry niewiele się zmienił. Oba zespoły przede wszystkim chciały zagrać na zero z tyłu. I ta sztuka im się nie udała. W meczu nie brakowało twardej gry, zaangażowania, ale nie było sytuacji i goli. Bo nawet jak piłkarze obu zespołów dochodzili do sytuacji bramkowych, to nie były to takie okazje, które byłby realnym zagrożeniem dla bramkarzy.