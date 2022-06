Chojniczanka Chojnice w pierwszym sparingu przegrała 1:3 z Legią Warszawa SKRÓT WIDEO Rafał Rusiecki

Od sparing z ekstraklasową Legią Warszawa przygotowania do sezonu 2022/2023 rozpoczęli piłkarze Chojniczanki Chojnice. W niedzielę w zlokalizowanym w Urszulinie Legia Training Center zespół Tomasza Kafarskiego przegrał 1:3. To była okazja do testowania nowych zawodników.