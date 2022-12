Chcesz spędzić Boże Narodzenie inaczej niż zawsze? Sprawdź tanie loty z Gdańska. Do Paryża za 73 zł! JK

Święta Bożego Narodzenia spędzane za granicą są coraz bardziej popularne. Ludzie często łączą urlopy ze świętami, dzięki czemu mają więcej dni wolnych dla siebie oraz rodziny. Wyjazd do innego kraju to możliwość poznania nowych świątecznych tradycji oraz zdobycia nowego doświadczenia. Sprawdziliśmy dla was okazje, w których bilety m.in. do Paryża dostępne są od 49 zł za osobę dorosłą. Takie oferty znajdziemy lecąc z lotniska w Gdańsku. Kliknij w "galerię" i sprawdź najlepsze propozycje.