"Chcę tu inwestować" - MMB Drives działa w branży zaawansowanych technologii

MMB Drives, inwestor Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, od 2004 roku działa w branży zaawansowanych technologii. Firma rozwija innowacyjne podzespoły elektroniczne dla odbiorców indywidualnych oraz uznanych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, które sprzedają je pod własną marką.

Energetyka odnawialna stawia nowe wyzwania

Elektrownie wiatrowe, falowniki do fotowoltaiki oraz magazyny energii - to tylko część urządzeń, do których MMB Drives dostarcza komponenty. Tak, jak w branży IT nowe aplikacje są poddawane testom pod kątem szukania błędów, tak tutaj - jeszcze precyzyjniej - sprawdzane są wszelkie interakcje pomiędzy opracowywanymi urządzeniami.

W MMB Drives zajmuję się tworzeniem programów, testuję je i używam do serwisowania. Obecnie pracujemy nad małą seryjną produkcją automatycznych regulatorów napięcia. To rozwiązanie dla prosumentów, czyli użytkowników, którzy pobierają energię, ale też oddają ją do sieci. Praca jest o tyle ciekawa, że zawsze dostosowujemy się do aktualnych potrzeb rynku, cały czas się rozwijamy - mówi Marcin Szostak, inżynier oprogramowania.

Od czego się zaczęło

Teoretyczna wiedza nie musi pozostawać tylko w murach uczelni. Prof. dr hab. inżynier Zbigniew Krzemiński, będąc wykładowcą akademickim, postanowił stworzyć biznes opierający się na tworzeniu urządzeń rozwiązujących konkretne problemy w innowacyjny sposób.