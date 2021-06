Ceny w sklepach poszły w górę. Największa podwyżka wyniosła 120 proc. Co tyle podrożało?

Od początku roku do końca maja 2021 r. ceny najbardziej poszły w górę w okresie od stycznia do lutego, bo aż o 9,2 proc. W marcu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 1,6 proc. Natomiast w kwietniu spadły o 4,3 proc. w zestawieniu z marcem. Natomiast w maju średnie ceny w sklepach były wyższe o 5,4 proc. niż w kwietniu – czytamy w raporcie agencji Hiper-Com Poland i platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH.