Ceny truskawek, borówek i czereśni na targowisku w Kościerzynie. Ile kosztują owoce i warzywa w Kościerzynie [ZDJĘCIA, CENY]

Targowisko Miejskie w Kościerzynie to jedno z ulubionych miejsc, w których robią zakupy mieszkańcy powiatu kościerskiego, a także turyści, których w sezonie letnim nie brakuje. Można tu kupić świeże warzywa i owoce często wprost od rolników.

Wiele osób ma już swoje ulubione stragany i zaprzyjaźnionych sprzedawców. Nie brakuje także kwiatów, drzewek i krzewów. Można nabyć również zioła, jaja, mleko, śmietanę i masło, a także swojski chleb.

Oczywiście produkty spożywcze i część ogrodnicza to nie wszystko. Jest tu sporo stoisk z ubraniami, butami czy firanami.

- Lubię cotygodniowe wyprawy na targ, to zupełnie inne zakupy jak w sklepie - mówi Katarzyna z Kościerzyny. - Tu można porozmawiać, doradzić się, a przede wszystkim mam poczucie, że wspieram lokalnych przedsiębiorców. Często kupując warzywa, przy okazji rozmów, dowiaduję się też co ciekawego mogę z nich zrobić. Lubię to miejsce.