Ceny kwiatów na targowisku w Kościerzynie. Zobaczcie ile kosztują pelargonie, surfinie, begonie czy werbeny Edyta Łosińska-Okoniewska

Pelargonie, surfinie, begonie czy werbeny - wybór roślin do ogrodu i na balkon jest ogromny. Na kolejnych slajdach pokazujemy co i za ile można kupić. Warto porównać ceny i wybrać się na zakupy na lokalne targowiska. My sprawdziliśmy ile kosztują popularne kwiaty.