Cenny zabytek odnaleziony na Westerplatte. Można go już oglądać w gdańskim Muzeum II Wojny Światowej

– Pistolet odnaleźliśmy przy lewej kości udowej jednego z poległych żołnierzy. W wyniku badań genetycznych, został on zidentyfikowany jako kapral służby zasadniczej Bronisław Perucki , który trafił na Westerplatte 13 sierpnia 1939 roku, czyli tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. Z rozkazu kapitana Franciszka Dąbrowskiego, zastępcy składnicy został przydzielony 31 sierpnia do składu wartowni nr 5. Z relacji Westerplatczyków, którzy przeżyli, wiemy, że w ruinach wartowni, po bombardowaniu, wybuchł pożar. Na tym pistolecie widoczne są ślady tamtej historii w postaci nadtopionych, ebonitowych okładzin pistoletu – wyjaśniał Filip Kuczma .

Filip Kuczma, kierownik Działu Archeologicznego MIIWŚ dodał, że pistolet prezentowany na wystawie jest, jak dotąd, jedynym egzemplarzem broni palnej odkrytym podczas badań na Westerplatte . Tę broń odnaleziono w jednej z pięciu mogił w trakcie badań prowadzonych przez pracowników muzeum. To była zbiorowa mogiła, z której podjęto szczątki pięciu osób. Wszyscy ci żołnierze zginęli 2 września 1939 roku w zniszczonej w trakcie bombardowania wartowni nr 5 .

Prokurator Tomasz Jankowski, p.o. naczelnika w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku dodał m.in., że ta broń, bez względu na to, czy jest zdatna do użytku, czy nie, to jednak broń palna w rozumieniu ustawy i jej posiadanie jest zabronione. Pistolet więc zabezpieczono, poddano badaniom biegłego z zakresu balistyki, a następnie przekazano konserwatorom. W wyniku zabiegów konserwatorskich, obiekt uzyskał niemal dawny wygląd.