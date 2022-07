Cellfast Wilki Krosno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 58:32. Przegrana osłabionych gdańszczan na koniec fazy zasadniczej. W play-offach z Polonią

Taki wynik oznacza, że Wybrzeże kończy fazę zasadniczą na szóstym miejscu w tabeli i w pierwszej rundzie play-off będzie rywalizować z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, która po czternastu kolejkach była sklasyfikowana jako pierwsza. Przed gdańszczanami trudne zadanie, choć sytuacja i tak jest lepsza niż mogłoby się wydawać jeszcze parę dni temu.

Otóż po dogłębnym przejrzeniu regulaminu okazało się, że jest szansa, by w play-offach Wybrzeże skorzystało z zastępstwa zawodnika za... kontuzjowanego Adriana Gałę. Ale aby tak się stało, wracający do składu Jakub Jamróg nie mógł pojechać w Krośnie w większej liczbie wyścigów niż cztery lub nie mógł zdobyć więcej niż osiem punktów. Wtedy za kolejki 8-14 miałby średnią punktową niższą niż Gała, co otwierało szansę na nieco lepszą sytuację w najważniejszym momencie sezonu. I co? Pojechał w trzech wyścigach, później był zmieniony.