CareMe Tech otwiera biuro w Gdańsku! To kolejna białoruska firma, która stawia na stolicę Pomorza

Aplikacja jest obecnie w fazie testów i ma być dostępna dla użytkowników w październiku.

- CareMe Tech robi coś niezwykle ważnego. Ich produkt będzie ratować życia i pomoże rodzinom osób szczególnie narażonych na choroby serca mniej niepokoić się o zdrowie swoich bliskich - mówi Paulina Śmigielska, Project Manager w Invest in Pomerania. - Jesteśmy dumni, że tak innowacyjna firma i ich niezwykle ważny produkt pojawił się na naszej trójmiejskiej scenie IT. Właśnie po to stworzyliśmy program Come2Pomerania - aby pomóc firmom takim jak CareMe Tech rozwijać swoje nowatorskie rozwiązania w bezpiecznym i sprzyjającym rozwojowi środowisku Pomorza.