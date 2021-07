Virtual Gdynia Business Week 2021. Warsztaty dla młodzieży, która chce poznać tajniki biznesu. Nadal trwają zapisy!

Zajęcia odbywają się w kilku terminach. Organizatorzy poinformowali właśnie, że mają dodatkowe miejsca na dwa ostatnie z nich, które zaplanowano w dniach 26-30 lipca oraz 9-13 sierpnia. Do lipcowej odsłony Virtual Gdynia Business Week 2021 zgłaszać można się jeszcze do 13 lipca. Z kolei do warsztatów zaplanowanych w przyszłym miesiącu zapisy trwały będą do 27 lipca. Szczegółów dowiedzieć można się na profilu Facebook, a zapisy prowadzone są pod tym linkiem.