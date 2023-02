Budowa "Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz". Zmiany w organizacji ruchu. Co się zmieniło?

Od 13 lutego br. wprowadzono ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Lendziona od wjazdu z ul. Dmowskiego.

- Zmiany na ul. Lendziona będą obowiązywały co najmniej do końca maja - dodaje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 13 lutego do końca maja zwężona została także zatoczka dla autobusów i chodnik na wysokości dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz.