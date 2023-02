Budowa woonerfu trwa. Gdzie jeszcze prowadzone są remonty drogowe w Sopocie?

W Sopocie trwa obecnie kilka remontów dróg. Zarząd Dróg i Zieleni informuje, jakie działania zostaną podjęte w dniach 13-18 lutego i jak wpłyną one na ruch drogowy. ZDiZ podaje również, którędy poprowadzone zostaną objazdy.

Remonty i inwestycje w Sopocie

Cały czas trwa trzeci, ostatni już etap kompleksowej przebudowy ulicy 3 maja w Sopocie. Obecnie całkowicie zamknięty jest odcinek drogi od ronda przy ulicy Kościuszki do alei Niepodległości. Objazdy zostały poprowadzone: aleją Niepodległości, ulicami Podjazd i Kościuszki lub aleją Niepodległości, Podjazdem, Chopina, Sobieskiego. Miejsce prowadzenia prac można objechać również dołem Sopotu, ulicami: Polną, Bitwy pod Płowcami, 3 Maja lub Grunwaldzką.

W Sopocie trwa również budowa woonerfu przy ulicy Kolejowej. To druga taka inwestycja w mieście. Obecnie prace prowadzone są przy ulicy Marynarzy w obu stronach aż do ulicy Kolejowej. Skutkuje to całkowitym wyłączeniem odcinka drogi z użytkowania.