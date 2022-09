47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. "Brigitte Bardot cudowna": Joanna Opozda o swojej roli. Sprawdźcie, co zdradziła. Wideo Agnieszka Kostuch

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych przyciąga do Gdyni znane nazwiska. Jednym z nich jest Joanna Opozda, gwiazda filmu "Brigitte Bardot cudowna". Postanowiliśmy podpytać aktorkę m.in. o to, jak przygotowywała się do roli. Sprawdźcie, co nam zdradziła.