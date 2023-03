Bartosz Jurecki, selekcjoner reprezentacji Polski: Mamy dużo pracy nie tylko w kadrze, ale w całym systemie piłki ręcznej ROZMOWA

Nie bardzo można było nawiązać równorzędną walkę z wicemistrzami świata, prawda?

Dobrze wiedzieliśmy, jakich mamy rywali i z kim się mierzyliśmy. Francuzi pokazali nam w pierwszej połowie, że są jedną z najlepszych drużyn na świecie. Wykorzystywali każde nasze potknięcie, każdy błąd. W drugiej połowie ten nasz powrót był dużo lepszy, a przez to dużo lepiej to wyglądało. Mamy dwa dni, żeby oczyścić się, popatrzeć co było nie tak i walczymy dalej.

W Ergo Arenie wspierało was 9 tysięcy kibiców. Taki doping to chyba marzenie?

Oczywiście, że tak. Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy się zjawili. Dla nas jest wielką mobilizacją grać przed taką publicznością. Dobrze wiemy, że grając u siebie zawsze gra się nam bardzo dobrze. Dziękujemy jeszcze raz, a my bierzemy się do pracy nie tylko pod kątem sobotniego rewanżu, ale chodzi o to, aby jeszcze więcej zawodników trafiało do reprezentacji.