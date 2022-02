Brak prądu w p. bytowskim, chojnickim i człuchowskim! ZDJĘCIA

Wichura na Pomorzu

Skutki wichury to nie tylko powalone drzewa i słupy. Mieszkańcy trzech powiatów - bytowskiego, chojnickiego i człuchowskiego, od ok. godziny 5.00 dnia 19 lutego 2022r. pozbawieni są prądu.

Prawdopodobnie wynika to z awarii głównej sieci odpowiadającej za dostawę prądu w te lokalizacje.