Skutki wichury na Pomorzu. 16/17.02.2022 r. Wiatr w porywach sięga do 120 km/h

Gdzie nie ma obecnie prądu na Pomorzu - mapa wyłączeń awaryjnych:

Aktualizacja godz. 15:00

Aktualizacja 17.02.2022 r., godz. 14:45

Skutki wichury na Pomorzu - 16-17.02.2022 r.

Aktualizacja, godz. 12:40

Od kilkunastu godzin silny wiatr w powiecie kościerskim daje się we znaki mieszkańcom. Na szczęście poza powalonymi drzewami, nie doszło do poważniejszych interwencji. Strażacy wyjeżdżali do akcji m.in. w Konarzynach, Tuszkowach i Grabówku.