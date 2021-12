Boże Narodzenie u państwa Malickich. Mama, tata i trzej muszkieterowie

Pani Beata ma trzech synów. Nazywa ich „swoimi muszkieterami”. Najstarszy ma 16 lat, najmłodszy 4 lata. 12-letni Radek jest między nimi.

- Radek jest od urodzenia niepełnosprawny - mówi Beata Malicka. - Ma m.in. czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, założoną tracheostomię i jest dokarmiany dojelitowo. Ma też znaczne ubytki w strukturach mózgu.

Pani Beata podkreśla, że mimo choroby jej syn jest uśmiechnięty od ucha do ucha. Ma też dobry kontakt z rodzeństwem.

Rodzina przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia.

- Staram się, żeby święta Bożego Narodzenia w naszym domu wyglądały jak najbardziej normalnie, rodzinnie. Spędzamy je albo w naszym domu, albo jedziemy w odwiedziny do którejś z babć. Dbamy o to, by na stole znajdowało się takie jedzenie, jakie lubimy. Chłopcy wcześniej piszą listy do Świętego Mikołaja. Zdradzają, co chcieliby dostać.