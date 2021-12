Świąteczna akcja w Sopocie. Samotność w pandemii. Boże Narodzenie 2021

Po raz pierwszy akcja została zorganizowana w 2020 roku. Ze względu na pandemię wiele osób nie mogło w Boże Narodzenie spotkać się z rodzinami i spędziło święta samotnie.

- Teraz takich ograniczeń pandemicznych nie ma, jednak warto akcję powtórzyć, bo przyniosła ona obdarowywanym i obdarowującym bardzo wiele uśmiechu i serdeczności – mówi Anetta Konopacka z sopockiego ratusza. - Zasady są bardzo proste. Chodzi o to, by osobom samotnym przekazać drobny upominek, by poczuły, że ktoś o nich ciepło myśli. Może to być drobiazg kupiony, bądź wykonany własnoręcznie np. kartka świąteczna, stroik czy też upieczone samodzielnie pierniczki. Liczy się gest – przekonuje.**