Blaski i cienie morsowania. To musisz wiedzieć, jeśli chcesz zanurzyć się w lodowatej wodzie! Natalia Grzybowska

Polska oszalała na punkcie morsowania. Jeszcze kilka lat temu zanurzanie ciała w lodowatej wodzie było hobby nielicznych. Natomiast dzisiaj amatorów kąpieli nie brakuje. W nowym roku w sieci zaroiło się od zdjęć z morsowych poczynań. Cyniczni internauci nie mogli przejść obok tego obojętnie, wyszydzając ich zapędy i mówiąc, że to tylko chwilowa moda. Czy morsowanie w 2021 roku to rzeczywiście przelotny trend? A może styl życia, który z wieloma "morsami" zostanie na dłużej? Tego jeszcze nie wiemy. Ale wiemy na pewno, że trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach, by morsowanie nam nie zaszkodziło! Sprawdź, czego unikać i o czym pamiętać w naszej galerii!