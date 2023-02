Bieg od Hallera do Hallera na rocznicę zaślubin Polski z morzem. Z Władysławowa do Pucka wygrał Tomasz Grycko (UKS Bliza Władysławowo) | FOT Piotr Niemkiewicz

Dokładnie 37 minut i 33.66 sekundy potrzebował Tomasz Grycko (UKS Bliza Władysławowo), by wygrać 8. Bieg Zaślubin Polski z Morzem „Od Hallera do Hallera”. Ten rozgrywany jest zawsze w lutym i zawsze na trasie z Władysławowa do Pucka. Łącznie na starcie stanęło 441 osób.