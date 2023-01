Bieg Noworoczny na plaży w Sopocie. 2023 metrów do pokonania w jednym z najpiękniejszych miast Polski

Bieg Noworoczny w Sopocie 1.1.2023

Z plaży przy molu (wejście nr 23 od strony Gdańska) wyruszyli w niedzielę, 1 stycznia 2023 roku biegacze z Trójmiasta i nie tylko. Pobiegli 1011,5 metra, aby wrócić do miejsca startu. Zawody organizowane w pierwszy dzień nowego roku to wyzwanie promujące sportowy tryb życia, zachęcające do stawiania sobie zdrowych postanowień. Na mecie na wszystkich śmiałków czekał pamiątkowy medal oraz okulary przeciwsłoneczne.

Aby wszyscy mogli poczuć się komfortowo nie mierzono w tych zawodach czasu. Pomysłodawcy imprezy po wysiłku zachęcili uczestników do wspólnego morsowania.

Bieg Noworoczny organizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie oraz BigYellowFoot Adventure Team.