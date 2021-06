Bieg koło Łysej Góry w Sopocie. Urokliwa trasa licząca 5 km w nadmorskim kurorcie czeka na amatorów ruchu na świeżym powietrzu

Sopockie Lato 2021 - Bieg koło Łysej Góry

Start amatorów biegania zaplanowano w sobotę, 12 czerwca o godz. 12.00 u podnóża stoku Łysej Góry w Sopocie. W tym samym punkcie będzie także usytuowana meta zawodów. Przełajowy bieg na dystansie 5 km kierowany jest do wszystkich chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona. Wystartować będzie mogło maksymalnie 150 osób. Impreza przeznaczona jest dla zawodników, którzy mają ukończone 16 lat.

Zapisy do biegu w okolicach Łysej Góry w Sopocie prowadzone są do czwartku, 10 czerwca do godz. 23.00 na stronie TUTAJ.

Opłata startowa wynosi 20 złotych. Zgłoszenia przyjmowane w dniu zawodów będą wiązały się z opłatą 40 złotych. Z opłaty startowej zwolnione są osoby urodzone przed 12 czerwca 1956 roku.

Sopockie Lato na Łysej Górze - trasa biegu

Sopockie Lato 2021. Trasa biegu u podnóża Łysej Góry materiały organizatora

- Biuro zawodów, szatnie i depozyt będą zlokalizowane przy restauracji „Klakier” na Łysej Górze w Sopocie i czynne w godz. 9.30 – 11.30. Na wszystkich zawodników czeka unikatowy medal, a za miejsca I-III w 18 kategoriach wiekowych i miejsca I-III w kategorii open (kobiet i mężczyzn) pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe - informuje Marcin Wargin, dyrektor sopockiego MOSiR-u.