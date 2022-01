Beata Kozidrak: film biograficzny. Czy powstanie? Oficjalne oświadczenie

Gdy wybuchła pandemia koronawirusa, imprezy masowe nie mogły się odbywać. Beata Kozidrak nie narzekała jednak na brak zajęć. Napisała biografię, którą wydała w dniu 60. urodzin. W krótkim czase zaczęły się pojawiać informacje, że powstanie także film o życiu piosenkarki.

O tym, że prace ruszyły, poinformował producent Leszek Bodziak. W jednym wywiadzie podkreślił, że jest bardzo zadowolony z tego, jak układa się współpraca z gwiazdą.

Scenariusz będzie gotowy pewnie dopiero latem lub jesienią 2022 r., bo na napisanie go trzeba trochę czasu. - komentował Leszek Bodziak w rozmowie z „Faktem”. - Potem zacznie się dopinanie finansowania i castingi oraz wybór miejsc, co zajmie kolejne pół roku. To oznacza, że zdjęcia będą możliwe wiosną i latem 2023 r. Na przykład nad „Żeby nie było śladów” pracowaliśmy 5 lat. Im bardziej skomplikowana produkcja, tym dłużej może trwać.