B-boy Thomaz: Element rywalizacji jest motywujący i rozwijający. Finały Red Bull BC One w Ergo Arenie mogą zainspirować kolejne osoby

Breaking łączy w sobie zamiłowanie do muzyki oraz przygotowania fizycznego. To bardzo techniczna dyscyplina. Jak Ty to robisz?

W naszym tańcu jest bardzo dużo różnych aspektów i elementów, nad którymi trzeba się skupić, aby wykonać je poprawnie. Z drugiej strony nie ma czegoś takiego jak poprawność. Na przykład w piłce nożnej można na boisku pójść w tę lub w inną stronę, podać piłkę tak czy siak. U nas, jeżeli znasz muzykę, to możesz już coś przewidzieć. Ta muzyka zmienia się jednak co rundę i nie wiadomo, co to będzie. Jest tutaj element nieprzewidywalności. Sędziowie przykładają do muzyki bardzo dużą uwagę. Przyglądają się, jak na muzykę reagujesz, jakie jest tempo twojego tańca, płynność. Trzeba mieć sportowe przygotowanie, aby być w tempie. Do tego trzeba tańczyć do muzyki i akcentować linie melodyczne. Nie jest bowiem tak, że lecimy na kopyto jednym tempem.