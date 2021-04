Baza Paliw na Dębogórzu powiększyła się o dwa dodatkowe rurociągi. Port Gdynia i PERN deklarują dalszą współpracę

W okresie styczeń – marzec 2021 r. przeładowanych zostało 561 375,49 tys. ton. Baza Paliw w Dębogórzu na zapleczu portu, skomunikowana rurociągiem bezpośrednio z terminalem paliw płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ każdy, tym samym pojemność magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m³. Niedługo rusza także rozbudowa kolejnego zbiornika, a jak słyszymy, plan rozwoju bazy obejmuje nie tylko rozbudowę pojemności magazynowych, ale również instalacji transportu rurociągowego, modernizację frontu kolejowego. Ponadto we współpracy z PERN Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A. realizuje inwestycje na stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP). Nowe udogodnienia pozwolą klientom PERN na bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję oleju napędowego. Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie zdolności magazynowych i technologicznych do warunków rynkowych.

– Nasz paliwowy hub morski – terminal produktów naftowych w Dębogórzu to jeden z filarów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Umożliwiamy naszym Klientom import paliwa na dużą skalę drogą morską z dowolnego regionu świata. Stale podnosimy sobie poprzeczkę i dlatego rozbudowujemy i modernizujemy nasze bazy, czego przykładem jest właśnie zakończony drugi etap programu Megainwestycji – powiedział Igor Wasilewski, prezes PERN.