Badmintonowe Super Grand Prix zaliczyli zawodnicy z UKS Bliza Władysławowo. Adam Fikus potwierdził bardzo silną pozycję w deblu

Super Grand Prix i UKS Bliza Władysławowo - turniej dla najlepszych

GP to drugie co do rangi wydarzenie w klasyfikacji turniejowej Polskiego Związku Badmintona. W tych prestiżowych zawodach zagrało dwoje zawodników UKS Bliza Władysławowo:

Paweł Oberzig w kategorii juniora młodszego

i Adam Fikus w kategorii młodzika młodszego.

- W starciu z najlepszymi zawodnikami w Polsce w Kępnie (województwo wielkopolskie), Adam zajął drugie miejsce w deblu. Tym samym potwierdził swoją bardzo silną pozycję w grach podwójnych, gdyż na koniec 2022 roku, podobny sukces odniósł w mikście - przypomina trener Zbigniew Czajka. - Natomiast Paweł, w swojej grupie według rozstawienia rankingowego, stoczył cztery pojedynki, z których aż trzy razy wyszedł zwycięsko.

W tym samym czasie pozostali zawodnicy z Władysławowa rywalizowali w turnieju krajowym w Solcu Kujawskim, w którym uczestniczyła liczna grupa zawodników Ukrainy – uczniów Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.