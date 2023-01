Aż 59 milionów podróżnych! PKP Intercity z historycznym rekordem. Spółka podsumowuje 2022 rok

PKP Intercity z rekordem podróżnych

59 milionów podróżnych to najlepszy wynik przewozowy w historii spółki. Pobity został więc rekord z 2019 roku, kiedy to pociągami przewoźnika podróżowało prawie 49 milionów pasażerów. Oprócz tego przekroczony został też najwyższy rezultat miesięczny dot. przewozów pasażerów. W maju 2022 roku z PKP Intercity podróżowało 5,26 miliona osób. Na tym jednak się nie skończyło, ponieważ trend ten rósł z kolejnymi miesiącami. Rekordowy stał się sierpień, w którym spółka miała aż 6,5 miliona podróżnych. To największa frekwencja w historii tego przewoźnika.