Autobus SOS pojawił się na sopockich oraz gdańskich drogach. Dla potrzebujących m.in. gorąca zupa oraz zimowa odzież

– Autobus SOS to uzupełnienie działań miasta na rzecz osób doświadczających bezdomności, szczególnie ważne w okresie zimowym – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Bezpośrednie wsparcie udzielane codziennie w autobusie to zwiększenie bezpieczeństwa osób w kryzysie bezdomności, czasem ratunek dla ich zdrowia czy życia. Taka mobilna forma wsparcia bardzo sprawdziła się w poprzednim okresie zimowym.

Trasa autobusu SOS, który będzie jeździł do końca mara 2022 roku

Autobus codziennie będzie zatrzymywał się około godz. 19:15 w górnej części ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Następnie ok. godz. 20 wyruszy do Gdańska, gdzie będzie miał trzy postoje. Pierwszy ok. godz. 20.15 na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu. Później zatrzyma się ok. godz. 21:15 na parkingu między rynkiem a komisariatem przy ul. Białej we Wrzeszczu. Ostatni przystanek będzie ok. godz. 22:11 w zatoce autobusowej przy gdańskim kinie "Krewetka".