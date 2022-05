AS Roma - Feyenoord Rotterdam NA ŻYWO 25.05.2022 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja Paweł Stankiewicz

Insidefoto/Sipa USA/East News

AS Roma - Feyenoord Rotterdam NA ŻYWO. AS Roma zagra w środę (25.05.2022) z Feyenoordem Rotterdam w finale Ligi Konferencji. Gdzie oglądać mecz AS Roma - Feyenoord Rotterdam w telewizji i internecie? Sprawdzaj wynik na żywo i online!