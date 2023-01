Artur Siódmiak: Po czterech latach pracy czas powiedzieć sprawdzam. Ćwierćfinał dla reprezentacji to nie jest cel na wyrost

W ostatnich latach mówiło się, że drużyna jest budowana pod mistrzostwa świata w Polsce i Szwecji. Celem powinien być ćwierćfinał w Gdańsku, który otworzy drogę do gry o igrzyska olimpijskie?

Trzeba sobie stawiać cele przed takim turniejem. Minęły cztery lata pracy tych chłopaków, trenera Patryka Rombla i jego sztabu, więc przyszedł czas powiedzieć: sprawdzam. Będzie trzeba zmierzyć się z bardzo silnymi zespołami. Mamy na razie sukces pozasportowy, bo pierwszy raz mistrzostwa świata odbędą się w Polsce. Zagramy w pierwszej rundzie z Francją i pewnie w drugiej z Hiszpanią i żeby wygrać z zespołami wyżej notowanymi, to trzeba wznieść się na wyżyny umiejętności, zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie i liczyć na trochę słabszy dzień faworytów. Szansy trzeba upatrywać w defensywie, gdzie mamy właściwych ludzi i kontrach, które dają łatwe bramki. Jeśli w końcówce będą dwie bramki różnicy, to wszystko może się zdarzyć. A nawet porażka po wyrównanej grze z tak silnym rywalem może otworzyć drogę do zwycięstw i zwiększyć morale zespołu. Ze Słowenią może czekać nas trudniejszy mecz niż z Francją, a z Arabią Saudyjską z kolei nie powinno być większych problemów. Chcąc zagrać w ćwierćfinale trzeba będzie pokonać Francję albo Hiszpanię, a także z rywalami niżej notowanymi, jak Słowenia czy Czarnogóra. Osiem punktów powinno dać ćwierćfinał i taki cel trzeba sobie stawiać, bo nie jest na wyrost. W meczach kontrolnych nie wszystko było idealne, było widać zmęczenie, ale potem zawodnicy mieli kilka dni na odpoczynek. Mam nadzieję, że trema ich nie zje i poradzą sobie z presją pierwszego meczu.