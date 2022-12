Arka Gdynia opublikowała sprawozdanie finansowe za sezon 2021/22. Dlaczego opłaca się awans do Ekstraklasy?

Obecnie spółka znajduje się w sytuacji, w której celem jest walka o promocje do wyższej ligi. Inwestowanie w drużynę, która z założenia ma walczyć o wejście do Ekstraklasy oznacza konieczność poniesienia większych nakładów finansowych lub zyskania sportowej przewagi w inny niż finansowy sposób względem reszty konkurujących klubów. Zgodniezraportem Deloitte za sezon 2021/22, miejsce zajmowane przez Arkę Gdynia w tabeli 1.Ligi w porównaniu ze środkami pieniężnymi do dyspozycji było ponadprzeciętne.

Dlaczego powrót do Ekstraklasy jest warunkiem koniecznym dla poprawy sytuacji finansowej?

Przed każdym klubem piłkarskim, który spada z Ekstraklasy do 1.Ligi stoi duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim finansowe. Różnice przychodów z praw telewizyjnych są ogromne. Obecnie w rozgrywkach 1.Ligi spółka może liczyć na wpływy w wielkości około 1,2mln zł netto (składają się na to płatności z tytułu praw telewizyjnych oraz od PZPN w związku z umową na wykorzystywanie wyników spotkań ligowych przez bukmacherów). Warto zauważyć ,że w przeciwieństwie do płatności w Ekstraklasie, wynik sportowy nie ma wpływu na wysokość wypłacanych środków z tytułu transmisji i jest

równy dla wszystkich klubów. Oznacza to, że drużyna, która wygrywa 1.Ligę otrzymuje tyle samo, co ostatnia w tabeli.