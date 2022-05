Aresztowany 48-latek usłyszał 19 zarzutów kradzieży z włamaniem. Grozi mu 10 lat

- Stróże prawa zebrali niezbędne dowody i ustalili miejsce przebywania 48-latka. W tym tygodniu mundurowi zatrzymali wytypowanego mężczyznę i przewieźli go do policyjnego aresztu - mówi sierż. szt. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Kryminalni zabezpieczyli też przedmioty, które mogą pochodzić z kradzieży. Są to m.in. elektronarzędzia, rower, armatura łazienkowa.