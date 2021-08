AP Lotos Gdańsk zaczął sezon od wysokiej porażki z Górnikiem Łęczna. Przed drużyną zaległy mecz z Czarnymi Sosnowiec ZDJĘCIA

Sezon ligowy rozpoczął się tydzień temu, ale mecz AP Lotosu z Czarnymi w Sosnowcu został przełożony na środę, 25 sierpnia. Gdańszczanki zatem zaczęły rozgrywki od meczu z Górnikiem Łęczna, czyli brązowymi medalistkami poprzedniego sezonu. Zadanie zatem trudne, a do tego drużyna przystąpiła w zmienionym składzie. Z nowych zawodniczek zagrały Jessica Ludwiczak, Olga Sirant i Klaudia Dymińska. Z drużyną pożegnały się za to Magdalena Kołacz, która zakończyła karierę i dołączyła do sztabu AP Lotosu jako trenerka bramkarek, z Polski wyjechała Priscilla Hagan, a Aleksandra Rompa ze względów zdrowotnych zawiesiła karierę. Została jednak w klubie jako trenerka drużyny żaczek.

Górnik szybko pokazał, że nie był tylko papierowym faworytem. Drużyna z Łęcznej wykorzystała błędy defensywy AP Lotosu i w ciągu siedmiu minut strzeliła trzy gole. Bohaterką była zawodniczka z Nigerii, Chinonyerem Macleans, która w pierwszej połowie strzeliła dwa gola, a po przerwie dołożyła trzecią bramkę.