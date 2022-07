Antek Królikowski: metamorfoza. Jak zmienił się najstarszy syn Pawła Królikowskiego? Początki kariery, archiwalne zdjęcia

Antek Królikowski: początki kariery

W jakich programach telewizyjnych występował Antek Królikowski?

Antek Królikowski, poza działalnością filmową, brał udział w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także wygrał show "TVN Agent — Gwiazdy". Był uczestnikiem teleturniejów TVP "Kocham cię, Polsko" oraz "To był rok!".